"Мистер знал о футболе все": Ребров трогательно отреагировал на смерть Мирчи Луческу

Сергей Ребров / © Associated Press

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на смерть легендарного экс-наставника донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу.

«Вчера не стало Мирчи Луческу. Человека, который не просто тренировал, а десятилетиями определял лицо нашего футбола.

Мы много лет были по разные стороны баррикад. Наши матчи всегда были принципиальными, сложными, изнурительными. Но именно в этой упорной борьбе рождалось настоящее уважение. Я всегда ценил его за невероятную преданность делу. За то, как он умел видеть в молодых игроках будущих звезд. За то, что у него был свой неповторимый стиль в футболе и жизни.

Мистер знал о футболе все. И даже когда мы были конкурентами, я чувствовал, что эта конкуренция делает нас обоих сильнее, а украинский футбол качественнее. Его вклад — это не только трофеи, это целая эпоха, на которой выросло не одно поколение. Он был сильным соперником и большим профессионалом. Мне будет не хватать наших разговоров об игре и той особой энергии, которую он приносил на стадион.

Покойтесь с миром, Мистер. Светлая память», — написал Ребров на своей странице в Instagram.

Напомним, Луческу умер 7 апреля. 80-летний специалист с конца марта находился в больнице после сердечного приступа.

Последним местом работы Луческу была сборная Румынии. Под его руководством румыны 26 марта в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 проиграли Турции (0:1), потеряв шансы попасть на Мундиаль.

29 марта Мирча потерял сознание во время технического совещания перед утренней тренировкой сборной Румынии за несколько дней до товарищеского матча со Словакией. Его экстренно госпитализировали.

Позже Луческу был переведен в реанимацию в состоянии искусственной комы, поддерживая его аппаратами.

У легендарного тренера обнаружили два смертельно опасных заболевания сердца. Врачам не удалось спасти ему жизнь.