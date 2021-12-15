"Мне больно это видеть": Месси поддержал своего звездного кума, которому пришлось проститься с футболом

Серхио Агуэро повесил бутсы на гвоздь из-за проблем с сердцем.

Форвард ПСЖ Лионель Месси написал у себя в Instagram эмоциональный пост в поддержку нападающего "Барселоны" Серхио Агуэро, который сегодня объявил о завершении карьеры футболиста из-за проблем с сердцем.

"Практически всю карьеру вместе, Кун… У нас были отличные моменты и не очень удачные, но они все нас объединили и сделали друзьями. За пределами поля мы будем продолжать жить этими моментами.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии… Мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что больше всего любишь. Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, излучающий счастье. Люди, которые тебя любят, будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего лучшего в новом этапе жизни! Я тебя очень люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной", - написал Месси в соцсети.

Агуэро летом свободным агентом перешел в "Барселону" из "Манчестер Сити". Аргентинец пропустил старт сезона из-за травмы икроножной мышцы.

На его счету один гол в пяти матчах "Блаугранас" во всех турнирах

В ходе карьеры нападающий выступал за "Индепендьенте", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселону" и сборную Аргентины.

На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз - победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды - Суперкубок Англии.

В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.

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