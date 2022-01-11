"Мне будет не хватать тебя": украинский форвард отреагировал на смерть одноклубника

"Мне будет не хватать тебя": украинский форвард отреагировал на смерть одноклубника

Портной не смог обойти вниманием трагический инцидент.

27-летний защитник "Коньяспора" и сборной Турции Ахмет Чалик погиб в результате ДТП. Он не справился с управлением и вылетел с дороги. Полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Нападающий турецкого клуба Артем Кравец отреагировал на трагический инцидент, в котором ушел из жизни его одноклубник.

"Отдыхай с миром, Ахмет. Мне будет не хватать тебя", — написал Кравец в Instagram, добавив совместное фото с защитником.

Оба игрока присоединились к турецкому клубу в летнее трансферное окно в 2020 году.

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