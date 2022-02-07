"Мне не понравилось, как вы вытащили мои слова": украинский фигурист назвал "хайпожерством" действия российских журналистов на ОИ-2022

"Мне не понравилось, как вы вытащили мои слова": украинский фигурист назвал "хайпожерством" действия российских журналистов на ОИ-2022

Раньше он отвечал на их вопросы на английском.

Украинский фигурист Иван Шмуратко высказался по поводу скандальной ситуации с российскими журналистами на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Об этом 20-летний спортсмен рассказал в интервью Матчу ТВ.

"Знаете, я видел очень много статей и репортажей с того раза, когда общался с российскими журналистами. Мне очень не понравилось, как вы извлекли мои слова.

Если у вас есть вопросы о фигурном катании или обо мне, то я открыт. Если я нужен, чтобы хайпануть… Я уважаю журналистов. Общение с вами – часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он чтит журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, а он еще и в беге, это очень неприятно. Может, было какое-то недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня.

Вы написали – "украинские фигуристы не говорят". Я этого не говорил. Я сказал, что я украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец. Я очень респектирую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство… На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть", — отметил Шмуратко.

Недавно Шмуратко сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего не смог принять участие за украинскую сборную в командных соревнованиях. Позже он все же сдал отрицательный тест, что позволит ему посоревноваться в индивидуальных соревнованиях, которые состоятся 8 февраля.

Шмуратко – единственный украинец в одиночном мужском фигурном катании;

Сборная Украины в командных соревнованиях заняла последнюю, десятую позицию.

Добавим, что скандал украинца с представителями российских СМИ связан с тем, что фигурист предпочитал отвечать на их вопросы на английском, что им показалось довольно странным.

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