"Мне непонятно, почему он не выражает свою позицию": промоутер Усика – о молчании Ломаченко из-за войны

Менеджер подчеркнул, что уроженцу Белгород-Днестровского стоило публично высказать свою позицию по поводу войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью K2 Promotions Ukraine в Instagram.

В частности, Красюк подтвердил информацию о том, что Ломаченко действительно находится в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину.

"Многие люди сейчас спекулируют на тему позиции Василия Ломаченко, которую он, к сожалению, не высказывает публично. Хотя сам находится в рядах ВСУ с начала войны. Не могу сильно распространяться на эту тему, но точно знаю, что это так.

Мне непонятно, почему он не выражает свою позицию... Я не понимаю, не общаюсь с ним часто... Чаще общаюсь с его менеджером и знаю, что и как происходит и какую позицию занимает Василий... Наверное, придет время, он сам скажет. Может ли человек, имеющий другие взгляды, добровольно идти в ряды ВСУ, чтобы защищать свою Родину? Не знаю...", — сказал Красюк.

Отметим, что Ломаченко до сих пор публично не осудил вторжение российской армии в Украину. Впрочем, Василий с начала войны вступил в терроборону Белгород-Днестровского.

Ранее сообщалось, что стала известна дата следующего боя Ломаченко. Имя соперника и место проведения поединка будут определены, когда Василию разрешат выезд за пределы Украины.

На счету Ломаченко 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В последнем бою, в ночь на 12 декабря, Василий победил гонца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

Читайте также:

Украинская экс-чемпионка мира по боксу встала на защиту Ломаченко: Василий – военнослужащий ВСУ, который служит народу Украины

"Мне непонятна его человеческая позиция": экс-чемпион мира "разнес" Ломаченко из-за молчания о войне

"Московские колокола до сих пор в голове": Ломаченко попал под шквал критики из-за поста о ракетном ударе по Сергеевке