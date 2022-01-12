"Мне нравится бой с Ломаченко": абсолютный чемпион мира назвал дату и место потенциальной дуэли

"Мне нравится бой с Ломаченко": абсолютный чемпион мира назвал дату и место потенциальной дуэли

Джордж Камбосос хочет, чтобы украинец приехал боксировать с ним в Австралию.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос рассказал о своих планах на следующий бой и поделился мнениями о возможных соперниках.

28-летний австралиец намерен вернуться в ринг в мае 2022 года. Камбосос подчеркнул, что предстоящий поединок состоится только на его родине и с именитым соперником. Одним из приоритетных вариантов для Джорджа является бой с украинцем Василием Ломаченко.

"Я вернусь с именитым соперником. Мы уже ведем переговоры со всеми. Мне нравится бой с Хейни и мне нравится его пояс WBC. Мне нравится бой с Ломаченко. Это именитый боец, как и Джервонта Дэвис. Райан Гарсия - огромное имя, но сперва я хочу увидеть его возвращение на ринг.

Мы сидим здесь и ведем переговоры, сначала пытаясь убедиться, что эти боксеры приедут в Австралию. Самое важное, чтобы они приехали сюда. Я точно знаю, что Хейни и Ломаченко это сделают. Так что это большой плюс", - сказал Камбосос в интервью FoxSports.

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская организация ( WBO ) уже в январе готовится санкционировать бой между Камбососом и Ломаченко. На этом настаивает промоутер украинца Боб Арум.

В активе Камбососа 20 побед (10 - нокаутом) в 20 поединках. В ночь на 28 ноября австралиец победил американца Теофимо Лопеса и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе.

и отобрал у него пояса IBF, WBA, WBO и WBC (Franchise) в легком весе. На счету Ломаченко 16 побед (11 - нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. В ночь на 12 декабря Василий единогласным решением судей победил ганца Ричарда Комми и завоевал пояс интерконтинентального чемпиона по версии WBO.

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