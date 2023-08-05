"Мне нужно его нокаутировать": Дюбуа рассказал, как собирается победить Усика

Британский боксер супертяжелого веса Даниэль Дюбуа прокомментировал грядущий бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Претендент на чемпионские титулы украинца заявил, что намерен выиграть поединок нокаутом.

"По моему мнению, в первом поединке Джошуа был слишком осторожным против Усика. С Александром нужно быть грубым, это не секрет. Нельзя стоять стволом и пытаться перебоксировать его, нужно натолочь украинца.

Безусловно, мне нужно его нокаутировать и сделать это в Польше, на выездной площадке. Это должно быть что-то удивительное, я хочу одержать исключительную победу. Не хочу победить по очкам, я хочу одержать полную победу", – цитирует Дюбуа Boxing Social.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Читайте также:

Очень мощно: Усик похвастался формой за месяц до боя с Дюбуа (фото)

"Сломает его сердце": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа: представлен яркий проморолик титульного боя (видео)