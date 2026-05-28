"Мне показалось странным": Верховен раскритиковал рефери после поражения от Усика

Рико Верховен / Фото: Денис Дидковский

Нидерландский кикбоксер Рико Верховен раскритиковал рефери в ринге после поражения нокаутом от чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинца Александра Усика.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Перед остановкой боя украинец отправил нидерландца в нокдаун, который стал ключевым эпизодом поединка.

После нокдауна Рико поднялся и смог продолжить бой — Александр пошел добивать его и рефери остановил поединок за секунду до завершения 11-го раунда.

Однако Верховен убежден, что рефери сократил обязательный счет времени для восстановления после нокдауна.

"Я совершил ошибку, поэтому меня несколько раз ударили. Я пропустил аперкот. Это было ужасно, но ладно, я встал. Только моя капа выпала изо рта, и поскольку оставалось всего несколько секунд, я держал бдительность. Я даже один раз ответил ударом. Но вмешался рефери.

Внезапно он вмешался. Я сказал: что ты делаешь? — Он ответил: — Нет, нет, все кончено. — Почему же, — спросил я. — Так лучше для тебя, — ответил он. Но что мне показалось странным: когда у меня было восемь секунд на восстановление, рефери начал отсчет с четырех. "Четыре, пять, шесть, семь, восемь". В то время как мне нужна была каждая секунда", — цитирует Верховена De Telegraaf.

Нокаутировав нидерландца, Усик защитил пояса WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе.

