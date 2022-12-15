"Мне просто страшно становится": Лукашенко удивило отсутствие белорусских футболистов на ЧМ-2022

В четверг, 15 декабря, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром спорта Сергеем Ковальчуком сказал, что "не заметил белорусских футболистов" на чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщают государственные белорусские издания.

“Идет чемпионат мира по футболу. Я что-то не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю за чемпионатом мира? Там и близко нет наших”, — притворно удивлялся белорусский диктатор.

Он отметил, что сравнивает игру белорусских футболистов с тем футболом, который демонстрируют участники ЧМ-2022, и это сравнение не в пользу его соотечественников. При этом Лукашенко подчеркнул, что спортсмены в Катаре показывают лучшие результаты "в зимний период".

"Как бывший футболист, который занимался много футболом, мне просто страшно становится", — сказал Лукашенко.

В разговоре с министром самопровозглашенный президент затронул тему санкций, которыми белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за участия страны в российской агрессии в Украине.

“Вы говорите мне о санкциях. Но если тебя давят, я в спорте так это понимаю, то отдача еще сильнее... У нас это есть? У нас этого нет. То есть там, где мы уделяем больше внимания, тому виду спорта, там у вас хуже результаты. Как так?" – возмущался Лукашенко.

На сайте Хартия'97 белорусским чиновникам посоветовали воспользоваться лайф-хаком их коллег из КНДР, чтобы не огорчать диктатора.

В 2010 году в Северной Корее один из телеканалов рассказал, что на ЧМ по футболу команда КНДР уверенно выиграла в группе все три матча и вышла в финал, где сыграет с Португалией. В группе корейцы якобы разгромили Японию со счетом 7:0, США — со счетом 4:0 и выиграли у Китая со счетом 2:0. В репортаже показали даже самые лучшие моменты матчей и северокорейских болельщиков, радовавшихся на стадионе. На самом же деле КНДР не одолела даже квалификацию.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien спрогнозировал итог матча за выход в четвертьфинал Чемпионата мира-2022 и назвал футболистов, отметившихся забитыми голами.

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