"Мне стыдно, что я венгр": экс-тренер сборной Украины раскритиковал Орбана за поддержку Путина

Йожеф Сабо расстроен позицией венгерского правительства по поводу войны в Украине.

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо отказался общаться с венгерской прессой.

82-летний специалист принял такое решение из-за отношения венгерского правительства, в частности премьер-министра страны Виктора Орбана, к войне, которую Россия начала против Украины.

По словам Сабо, он шокирован тем, что Орбан мог подвергнуть сомнению правдивость зверств российских военных в Буче. Йожеф признался, что теперь стесняется своего венгерского происхождения

"Раньше журналисты мне звонили по телефону, мы нормально общались. Но после того, как я прочитал в венгерской прессе слова Орбана, то отказался с ними разговаривать. Они мне недавно позвонили, но я ответил: "Ребята, я не хочу с вами говорить. Мне стыдно, что я венгр, и положил трубку.

Орбан просто продался Путину. Путин дал ему газ, дешево продает нефть. Вот причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропустить через свою границу помощь, которую оказывают другие страны.

Я был очень зол, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не смог себя сдержать, даже не спал. Нельзя такие вещи говорить. Я сейчас говорю об этом и начинаю плакать, вспоминая, как россияне издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас!" - цитирует Сабо FanDay.

Напомним, Сабо родился в Ужгороде, который находился тогда в составе Королевства Венгрия. Лучшие годы своей игровой карьеры он провел в составе киевского "Динамо", с которым четырежды выиграл чемпионат и дважды Кубок СССР. В роли тренера "бело-синих" Сабо дважды брал золотые медали Чемпионата Украины и дважды становился обладателем Кубка Украины.

Ранее сообщалось, что скончался бывший футболист и тренер донецкого "Шахтера".

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