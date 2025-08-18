"Мне стыдно": Неймар потерпел самый большой разгром в карьере и расплакался на поле (видео)

Неймар / © Associated Press

Бывший нападающий "Барселоны" и ПСЖ Неймар потерпел самое большое поражение в своей профессиональной карьере.

Произошло это в матче 20-го тура чемпионата Бразилии, в котором нынешний клуб 33-летнего звездного форварда "Сантос" потерпел фиаско от "Васко да Гама" со счетом 0:6 .

После финального свистка Неймар расплакался прямо на поле. Это поражение стало самым большим в 16-летней профессиональной карьере бразильца.

До этого он проигрывал с самой большой разницей в четыре гола: в составе "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 против ПСЖ, а также в составе "Сантоса" на Клубном чемпионате мира-2011 против "Барселоны" – 0:4.

"Мне стыдно. Я полностью разочарован нашей игрой. Болельщики имеют полное право протестовать, но, конечно, без применения насилия. Если они хотят ругаться и оскорблять нас, то они правы. Подытоживая наше поведение на поле, оно было ужасным.

Я никогда в жизни такого не переживал. Слезы были от гнева, от всего. К сожалению, я не могу помочь всем. Я думаю, что всем нужно пойти домой и подумать о том, чем они хотят заниматься", – цитирует Неймара после матча BBC Sport.

В этом сезоне Неймар провел 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил 3 гола.

В турнирной таблице бразильской Серии А команда Неймара занимает 15-е место с 21 очком после 19 матчей, имея отрыв в два очка от зоны вылета.

Напомним, в июне Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2025 года.