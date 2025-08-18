- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 355
- Время на прочтение
- 2 мин
"Мне стыдно": Неймар потерпел самый большой разгром в карьере и расплакался на поле (видео)
Звездный форвард и его "Сантос" были уничтожены в поединке чемпионата Бразилии.
Бывший нападающий "Барселоны" и ПСЖ Неймар потерпел самое большое поражение в своей профессиональной карьере.
Произошло это в матче 20-го тура чемпионата Бразилии, в котором нынешний клуб 33-летнего звездного форварда "Сантос" потерпел фиаско от "Васко да Гама" со счетом 0:6.
После финального свистка Неймар расплакался прямо на поле. Это поражение стало самым большим в 16-летней профессиональной карьере бразильца.
До этого он проигрывал с самой большой разницей в четыре гола: в составе "Барселоны" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов-2016/17 против ПСЖ, а также в составе "Сантоса" на Клубном чемпионате мира-2011 против "Барселоны" – 0:4.
"Мне стыдно. Я полностью разочарован нашей игрой. Болельщики имеют полное право протестовать, но, конечно, без применения насилия. Если они хотят ругаться и оскорблять нас, то они правы. Подытоживая наше поведение на поле, оно было ужасным.
Я никогда в жизни такого не переживал. Слезы были от гнева, от всего. К сожалению, я не могу помочь всем. Я думаю, что всем нужно пойти домой и подумать о том, чем они хотят заниматься", – цитирует Неймара после матча BBC Sport.
В этом сезоне Неймар провел 11 матчей в чемпионате Бразилии и забил 3 гола.
В турнирной таблице бразильской Серии А команда Неймара занимает 15-е место с 21 очком после 19 матчей, имея отрыв в два очка от зоны вылета.
Напомним, в июне Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2025 года.