"Мне все равно, нравится это людям или нет": Джошуа самоуверенно высказался по поводу боя-реванша с Усиком

"Мне все равно, нравится это людям или нет": Джошуа самоуверенно высказался по поводу боя-реванша с Усиком

Британец готовится вернуть пояса.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа очень серьезно настраивается на бой-реванш с украинцем — Александром Усиком.

Так, в комментарии для BoxingNews24, 32-летний британец заявил, что побьет Сашу и, как следствие, вернет себе пояса.

"В следующем бою я побью Усика и отберу у него эти пояса. Я снова буду править в тяжелом весе. Я стану трехкратным чемпионом мира в этой весовой категории. Мне все равно, нравится это людям или нет", — сказал Джошуа.

Отметим, что в ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого сразу появились разговоры о бое-реванше.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна, реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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