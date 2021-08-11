"Мне желают смерти": российские болельщики угрозами атаковали украинскую судью за высказанное мнение

Отголоски Игр-2020 в столице Японии.

Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная сообщила, что российские болельщики начали посылать ей угрозы из-за высказанного ею мнения относительно поражения спортсменки из РФ Дианы Авериной на Олимпиаде в Токио.

В индивидуальном многоборье представительница команды РОК уступила Линой Ашрам из Израиля и стала второй. Для России это поражение стало первым за 25 лет в этой дисциплине. Последней, кто обыгрывал россиянок в индивидуальном многоборье на Олимпиаде, была украинка Екатерина Серебрянская в 1996 году в Атланте (США).

Поражение Авериной вызвало большой резонанс в РФ. В нем была обвинена украинская судья Наталья Еремина, которая работала на Играх в Токио. Виноградная же попыталась защитить коллегу и соотечественницу, заявив, что Ашрам получила более высокие баллы, чем Аверина, из-за трудности тела - одного из критериев сложности программы в художественной гимнастике.

"Наибольшую ненависть вызвала наша судья Наталья Еремина просто потому, что она - украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает вас более предвзятым в отношении российских гимнасток. Мы ценим российских гимнасток, они - прекрасные гимнастки и мы также уважаем их тренеров и судей.

У Ереминой была самая сложная работа вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе блестяще сделали свою работу. Вместе с тем главное отличие было не в судейских оценках и вообще не имело отношения к судьям - сложность тела решила судьбу золотой медали. И это именно то, что зафиксировали судьи.

Трудность тела относительно легко оценивать и в ней не так много спорных моментов, как в трудности предмета. Я должна была высказаться и просто записала минутное видео с Анной Ризатдиновой и получила столько ненависти, будто я застрелила кого-то. Люди желают мне смерти!" - написала позже Виноградная.

Олимпийские игры-2020 продолжались с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Участие в них приняли около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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