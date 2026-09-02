"Много буду требовать от него": тренер "Тоттенхэма" высказался о подписании Мудрика

Роберто Де Дзерби / © Associated Press

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Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби прокомментировал подписание клубом украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Я работал с Мишей раньше, в начале его карьеры, потому прекрасно знаю, что он может дать нашей команде.

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Он имеет качества, чтобы изменить ход матча благодаря своей скорости и способности обыгрывать соперников один в один. Это талантливый атакующий игрок, за которым интересно следить.

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Я буду много требовать от Миши, а наша задача — помочь ему стать лучшей версией себя. Если это удастся, он может стать очень важным игроком для нас. Я очень рад, что он выбрал наш клуб, и не могу дождаться, когда снова смогу с ним работать", — цитирует итальянского специалиста официальный сайт "шпор".

Мудрик перешел из "Челси" в "Тоттенхэм" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон — до лета 2027 года. Соглашение также предусматривает право выкупа футболиста за 75 миллионов фунтов (87,5 миллиона евро).

Михаил Мудрик / facebook.com/TottenhamHotspur

Мудрик играл под руководством Де Дзерби в донецком "Шахтере" в сезоне-2021/2022, отличившись 2 голами и 9 ассистами в 19 матчах.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за 70 миллионов евро без учета бонусов. Его контракт с "синими" рассчитан до лета 2031 года.

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За лондонский клуб украинец провел 73 матча во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач.

В декабре 2024 года стало известно, что Мудрик сдал положительный тест на допинг. В допинг-пробе игрока обнаружили запрещенное вещество — мельдоний, за что он получил четыре года дисквалификации от Футбольной ассоциации Англии (FA) и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В конце июля 2026 года стало известно, что с Мудрика сняли дисквалификацию за употребление допинга. Украинец признал нарушение антидопинговых правил, а срок его отстранения был определен как уже отбытый.

За время отстранения в Технический документ WADA были внесены изменения, согласно которым, если бы проба Мудрика была взята сегодня, такая низкая концентрация мельдония в его организме не нарушала бы антидопинговые правила и не привела бы к дисквалификации.

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Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, рассчитывает ли на Мудрика в ближайших матчах "сине-желтых".

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