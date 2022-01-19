"Много денег я потерял за свою позицию": Усик объяснил, почему не зарабатывает на рекламе

"Много денег я потерял за свою позицию": Усик объяснил, почему не зарабатывает на рекламе

У боксера нет больших контрактов в Украине.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал, что известные украинские бренды отказались с ним работать.

В общем, спортсмены чаще всего зарабатывают на рекламных контрактах больше, чем от профессионального спорта, но Усик не имеет такого источника дохода в Украине из-за своей позиции.

"Ситуация такова, что с хейтами и делением непонимания очень много контрактов ушло. Многомиллионные контракты отвалились. Компании отказались от сотрудничества. Некоторые говорили: "Ты там политически высказывался". А я им говорю: "Где, покажите?". А они отвечают: "Ну вот, на тебя там говорят". Так есть разница между "говорящими" и "я говорю". Достаточно много денег я потерял за свою позицию. Я не жалею об этом. Деньги — это самый легкий ресурс, который можно заполнить", — рассказал Усик в интервью на канале Маши Ефросининой на YouTube.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Гирна , реванш планируется на апрель 2022 года. С местом боя также не определились, но идею проведения поединка в Украине считают финансово невыгодной.

В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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