Многократный чемпион мира по кикбоксингу погиб на войне с российскими оккупантами

Полномасштабная война с российскими захватчиками унесла жизнь кикбоксера из Черниговской области Сергея Лысюка, защищавшего Украину в рядах ВСУ.

Трагическое известие сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта.

12 ноября этого года стало известно, что Лысюк, выполняя боевое задание на Донецком направлении, подорвался на мине и получил тяжелые ранения.

Сергей попал в реанимационное отделение, ему ампутировали ногу. Врачи около 10 дней боролись за жизнь титулованного спортсмена, но травмы оказались слишком тяжелыми. 22 ноября Лысюк умер.

Лысюк – заслуженный мастер спорта Украины, многократный чемпион Европы и мира по кикбоксингу. Он также работал преподавателем кафедры физической подготовки Академии Государственной пенитенциарной службы.

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