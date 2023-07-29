"Многомиллионная страна Героев встала на защиту": Харлан эмоционально отреагировала на решение МОК

Украинская спортсменка поблагодарила соотечественников за поддержку и помощь в борьбе с несправедливой дисквалификацией.

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) предоставить ей автоматическую лицензию на Олимпиаду-2024.

32-летняя олимпийская чемпионка поблагодарила украинский народ и всех тех, кто поддерживал ее и помогал бороться с несправедливой дисквалификацией на чемпионате мира-2023 по фехтованию из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев на твою защиту и меняет все в твоей жизни.

Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю. Это что-то невероятное.

Спасибо каждому из вас! Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто встал рядом со мной! Благодарю каждого, кто присоединился и сделал свой важный вклад в это решение – НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, распространившие максимально информацию! Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим бешеным давлением, подействовали на то, что сейчас произошло…

Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже 2024, независимо от того, как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха. Вы все, мои дорогие, встали за меня, спасибо каждому! А наши бойцы ВСУ – это вообще любовь! Навсегда!", – написала Харлан в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент МОК Томас Бах направил письмо Харлан, где выразил нашей фехтовальщице поддержку и заверил в солидарности с украинскими спортсменами.

Напомним, СМИ сообщили, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан на чемпионате мира. Однако сама FIE обнародовала позорное заявление, объяснив, что дисквалификация Харлана не отменена, а лишь приостановлена. В организации до сих пор считают "черную карточку" для украинки правомерной.

Таким образом, после приостановки дисквалификации Харлан сможет выступить в составе сборной Украины в командном турнире чемпионата мира, который состоится 29 июля.

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