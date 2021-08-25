Модель Playboy предложила за салфетку со слезами Месси 600 тысяч долларов: уже имеет на нее пикантные планы

Модель Playboy предложила за салфетку со слезами Месси 600 тысяч долларов: уже имеет на нее пикантные планы

Девушка рассчитывает, что ее предложение удовлетворит продавцов необычного лота.

Бразильская модель Playboy Луана Сандиен хочет выкупить салфетку, в которую плакал легендарный футболист Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне" и которая позже была выставлена на аукцион за 1 миллион долларов.

"Я предложила 600 тысяч долларов, чтобы заполучить салфетку Месси. Я готова отдать более половины объявленной суммы, полагая, что выиграю, но после моей ставки лот пропал. Надеюсь, что у меня получилось.

Я всегда поддерживала "Барселону", потому что живу в Испании, влияние клуба здесь сильнее. И еще я считаю, что игроки "Барсы" намного горячее, чем в других командах ", - цитирует Сандиен Daily Star.

Также модель с эффектными формами призналась, что планирует сняться в фотосессии обнаженной с салфеткой легендарного аргентинца.

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

instagram.com/luanasandien

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

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