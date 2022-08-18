"Мое сердце подсказывает, что он легко победит": Уайлдер дал прогноз на реванш Усик - Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от второго поединка между обладателем титулов WBO, WBA, IBF и IBO Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер, который в октябре собирается вернуться на боксерский ринг, считает Александра Усика фаворитом предстоящего поединка против Энтони Джошуа.

По мнению "Бронзового бомбардировщика", именно украинец станет победителем реванша, причем сделает это без особого труда. В то же время Уайлдер отметил, что готов к любому развитию событий.

"Мое сердце подсказывает, что Усик легко победит, он сейчас на своей волне. Впрочем, во время боя может произойти все. Обоим желаю удачи, желаю избежать повреждений", - сказал Уайлдер в комментарии PBC.

Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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