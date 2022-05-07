"Мое сердце разрывается, это не их война": президент УЕФА опозорился заявлением об отстранении россиян

"Мое сердце разрывается, это не их война": президент УЕФА опозорился заявлением об отстранении россиян

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин неоднозначно прокомментировал отстранение российских команд от турниров под эгидой УЕФА.

В понедельник, 2 мая, УЕФА объявил об отстранении российских клубов и сборных от турниров под своей эгидой как минимум до конца сезона-2022/23. Однако, похоже, глава организации Александер Чеферин сожалеет, что ему пришлось применить санкции к россиянам.

По словам словенского спортивного функционера, российские спортсмены не имеют отношения к войне, которую их страна развязала против Украины. Чеферин признался, что у него "разрывается сердце" из-за того, что атлетам из РФ приходится "страдать" в сложившейся ситуации.

"Ситуация действительно тяжелая, мы не могли поступить по-другому. В каком-то смысле мое сердце разрывается из-за наложенных на спортсменов санкций, потому что не их война. То, что они страдают - не хорошо.

С другой стороны, в таких ужасающих условиях мы должны реагировать. Нужно сделать все возможное, чтобы покончить с этим безумием", - приводит слова Чеферина издание AS.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что РФ и Беларусь выбросили из Международной федерации тенниса.

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