"Мог бы победить его после недели тренировок": Фьюри выразил неуважение к Усику и назвал его "накаченным средневесом"

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри жестко высказался по отношению к украинскому боксеру — Александру Усику.

Так, Фьюри высмеял поединок с участием Усика и своего соотечественника Энтони Джошуа.

Об этом эпатажный британец заявил в интервью изданию talk Sport.

В частности, "Цыганский король" (прозвище Фьюри, прим.) выразил неуважение к украинцу и назвал его "накаченным средневесом". Тайсон отметил, что легко побьет Усика, хотя украинский боксер ему совсем неинтересен.

"Я не уважаю Усика. Не думаю, что он великий боец. Я ничего не вынес из этого боя, Джошуа нашел свой уровень. Но Усик не нанес какой-то акцентированный удар за 12 раундов. Я не виноват, что он вышел и избил Джошуа, какого-нибудь бодибилдера! Я мог бы победить Усика спустя неделю тренировок. Меня не интересует Усик. Он какой-то чувак, имя которого никто не может правильно произнести. Накачаний средневес.

Когда Усик был любителем и сосал грудь своей матери, я был чемпионом Великобритании в тяжелом весе. В любителях он боксировал в весе 75 килограммов. Поэтому я называю его средневесом. Я никогда не сказал, что это будет легкая работа. Но эти разговоры о легенде pound-for-pound – чушь, я не ценю его высоко", — сказал Фьюри.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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