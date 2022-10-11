"Могилизация" продолжается: в РФ могут создать отряды спортсменов-добровольцев для участия в войне в Украине

Предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник, 10 октября.

В России планируют создать добровольческие отряды из профессиональных спортсменов для участия в войне в Украине.

Об этом сообщают российские СМП (средства массовой пропаганды - прим.).

Отмечается, что предварительное обсуждение этого вопроса состоялось в понедельник, 10 октября, в Москве, а в мобилизационный процесс собираются привлечь преимущественно региональные спортивные федерации.

Также не исключено и привлечение московских федераций, если будет набрано достаточное количество спортсменов, желающих отправиться удобрять собой украинские поля.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию и подписал указ.

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