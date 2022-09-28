"Могилизуют" всех подряд: российские чемпионы по фигурному катанию получили повестки на войну в Украине

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки в военкомат.

Двое действующих российских фигуристов получили повестки в военкомат на фоне объявленной кремлевским диктатором Владимиром Путиным "частичной" мобилизации в РФ.

Об этом сообщает пропагандистский канал "Матч ТВ".

Отмечается, что это 23-летний Дмитрий Алиев и 22-летний Макар Игнатов.

Алиев – чемпион Европы по фигурному катанию (2020), серебряный призер чемпионата Европы-2018, чемпион России-2020 и бронзовый призер чемпионата России-2018. На юниорском уровне он дважды выигрывал первенство России (2016, 2017). Становился победителем финала международного юношеского Гран-при-2016 и становился вицечемпионом мирового первенства среди юниоров (2017).

Игнатов – вицечемпион России (2021) и двукратный обладатель Кубка России Макар Игнатов. В свое время он стал первым фигуристом в стране, выполнившим четыре четверных прыжка в одной программе. Также в 2019 году стал бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup.

Напомним, что повестку получил также бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов.

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