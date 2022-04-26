Могли использовать для пропаганды: организаторы Wimbledon объяснили, почему отстранили россиян и белорусов

Глава Всеанглийского теннисного клуба Иэн Хьюитт выступил с заявлением, в котором подробно назвал мотивы отстранения российских и белорусских теннисистов от Wimbledon-2022.

Организаторы одного из самых престижных турниров Большого шлема приняли такое решение на фоне полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.

По словам Хьюитта, организаторы Wimbledon приняли самое ответственное решение, поскольку не имели альтернативы. Если бы россиян и белорусов допустили к участию в соревнованиях, то это могло бы быть использовано в пользу российской пропагандистской машины, что абсолютно недопустимо.

"Мы считаем, что это экстремальная и исключительная ситуация, которая выводит нас далеко за пределы интересов только тенниса. Больше 140 стран мира осудили вторжение России и катастрофический ущерб, нанесенный миллионам жизней в Украине. Правительство, промышленность, спортивные и творческие институции играют свою роль в попытках ограничить глобальное влияние России, включая любую выгоду от торговых, культурных или спортивных демонстраций силы.

Правительство Великобритании изложило указания, конкретной целью которых является ограничение влияния России. Мы учли это. Для ясности, оно не позволяет автоматически входить в Wimbledon на основе только рейтинга.

После тщательного рассмотрения многих факторов мы пришли к двум жестким выводам, которые легли в основу нашего решения. Во-первых, даже если бы мы приняли заявки от российских и белорусских игроков, мы бы рискнули, что их успех или участие на Wimbledon использовали в пользу пропагандистской машины российского режима, с чем мы не могли согласиться.

Во-вторых, мы обязаны обеспечить, чтобы никакие действия, которые мы предпринимаем, не поставили под угрозу безопасность или благополучие игроков или их семей. Мы понимаем и глубоко сожалеем о том, как это решение будет влиять на каждого пострадавшего - и так много невинных людей страдает в результате этой ужасной войны.

Мы считаем, что приняли самое ответственное решение, возможное при этих обстоятельствах. У нас не было разумной альтернативы в соответствии с позицией, озвученной правительством", - говорится в сообщении на официальном сайте турнира.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что легендарный британский теннисист Эндрю Касл поддержал решение Wimbledon-2022 об отстранении российских и белорусских теннисистов.

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