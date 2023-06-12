"Могли забивать даже больше": Ребров оценил результативную ничью сборной Украины против Германии

Главный тренер по бирной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничейный результат товарищеского матча против Германии, который состоялся на арене "Везерштадион" в Бремене.

Зрелищный поединок завершился боевой ничьей – 3:3 . Наша национальная команда вела с разницей в два гола, но на последних минутах драматично упустила победу.

– Почему не включили в заявку на матч Буяльского, Кочергина, Кривцова и Русина?

– Мы старались на каждую позицию создать конкуренцию. Выпали эти игроки, но к ним нет никаких вопросов. Нужно было принимать решение. Уверен, что они отнесутся к нему с пониманием. Они будут готовиться к официальным матчам.

– 3:3 – это успех с Германией? Или мы все же упустили победу?

– Вы себя спросите – это успех или нет? Это контрольный матч. Я считаю, что мы достаточно создали моментов и могли забивать даже больше.

– Замены были плановыми или вы на протяжении матча решали, учитывая предстоящие поединки?

– Несколько замен были плановыми. Мы оставили две замены и использовали их в конце матча. Миколенко говорил, что немного чувствует боль в колене. Поэтому относительно двух последних замен мы уже смотрели ситуацию на поле.

– Какие эмоции вы испытывали во время дебюта?

– Я благодарен игрокам, болельщикам. Мы чувствовали их поддержку, это очень важно. Мы слышали возгласы "ЗСУ!" и присоединяемся к ним. Эта игра очень важна для Украины и показывает поддержку Германии, которая предложила нам провести этот матч. Мы им очень благодарны. Для меня лично это очень важный матч. Он первый, и я рад, что ребята серьезно к нему отнеслись. Считаю, что мы показали достойный результат. Мы все благодарны Германии за поддержку Украины в войне с агрессором.

Поединок против Германии стал дебютным для Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Также этот матч был юбилейным, 1000-м в истории немецкой национальной команды.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Германия, автоматически попавшая на Евро-2024 как страна-хозяйка финального турнира, после поединка с украинцами 16 июня проведет товарищескую игру с Польшей, а 20 июня спарринг с Колумбией.

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