"Могу без шорт боксировать": Усик остроумно прокомментировал скандальный удар Дюбуа ниже пояса

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик прокомментировал удар ниже пояса, который пропустил в пятом раунде боя против британца Даниэля Дюбуа.

После запретного приема украинский боксер оказался на канвасе. Рефери дал Усику несколько минут для восстановления, после чего Александр поднялся на ноги и поединок возобновился.

Были ли у тебя такие мысли, что не сможешь подняться? Или ты уже чувствовал, что нужно немного больше времени, но поднимешься?

"Были мысли такие, потому что немножко спина начала, не только то место. Немножко начало в спине оттягивать. Но чувствовал, что подниматься обязательно надо. Потому что если ты остаешься на полу – ты остаешься на полу. Как бы ни болело. Оно и сейчас болит. Но нужно подниматься и доводить это до конца. Все то, что мы делаем сейчас не только в ринге, но и в нашей стране", – приводит слова Усика Tribuna.com.

Кроме того, Александр отреагировал на намерения команды Дюбуа оспаривать результат боя из-за того, что, по их мнению, удар британца не был ниже пояса. Украинец заявил, что если Дюбуа кажется, что он слишком высоко одевает шорты, то в следующий раз может боксировать без них.

"Офигеть, у Усика шорты были высоко... Комедия. Он проиграл и говорит, что у меня шорты были высоко. Могу без шорт боксировать", – сказал Усик.

Также украинский чемпион ответил команде Дюбуа на требование провести реванш. Усик заявил, что готов снова сразиться с Даниэлем, но уже в кулачном поединке.

"Готов побиться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов. Без перчаток, на голых кулаках", – сказал Усик.

Напомним, Усик зрелищно нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. Александр джебом с правой свалил британца на колени, после чего тот уже не поднялся до конца отсчета рефери.

Теперь в активе 36-летнего Усика 21 победа (14 – нокаутом) в 21 поединке. Пять из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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