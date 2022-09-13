"Могу по всему полю бегать": Усик рассказал о своей мечте

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик посетил матч Первой лиги между командами "Полесье" Житомир и ФСК "Мариуполь" (4:2), где рассказал о своей мечте.

"Я очень хочу сыграть в УПЛ. У меня уже одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду "Полесье". А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, — Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге. Я буду готовиться в Высшую лигу, я немного скину весы, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами быстрее", — сказал Усик в комментарии ПроФутбол.

Также боксер рассказал, на какой позиции может играть.

"Центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, как раз я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", — отметил он.

Напомним, зимой 2022 Усик дебютировал за Полесье в матчах товарищеского турнира Winter Cup. Клуб из Житомира в этом сезоне выступает в Первой лиге.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

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