"Могу получить повреждение мозга и умереть": Фьюри неожиданно оценил вероятность реванша с Усиком

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном бой-реванше против чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика.

"Цыганский король" заявил, что не уверен в том, что его второй поединок с украинцем состоится. По словам британца, все будет зависеть от состояния его здоровья, поскольку невозможно знать, что произойдет в следующем бою.

"Я принимаю только один бой за раз. Я могу получить повреждение мозга и умереть в первом бою с Усиком. Нельзя заглядываться на следующие бои. Меня может поезд переехать, кто знает. Один бой за раз.

Дальше посмотрим, как я буду чувствовать себя. Если буду в хорошей форме, готов, здоров и без травм – то сделаю что-то снова. Если нет – завершу карьеру", – сказал Фьюри в интервью The Stomping Ground.

Добавим, что ранее Фьюри озвучил грандиозные планы на будущее. "Цыганский король" заявил, что до завершения карьеры собирается провести как минимум еще пять боев, среди которых два – с Усиком.

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его пришлось отложить.

Чтобы избежать очередного срыва поединка, организаторы установили санкции, которые будут применены к Усику или Фьюри, если кто-то из них не выйдет в ринг 18 мая. Боксерам грозит огромный штраф в случае отказа биться в запланированную дату.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Читайте также:

"Никакой пенсии, ублюдок": Фьюри после переноса боя дерзко пригрозил "вырубить" Усика

"Забудьте об этом": отец Фьюри обратился с дерзким заявлением к поклонникам Усика

Экс-чемпион мира, который отправлял в нокдаун Фьюри, сделал прогноз на его бой против Усика