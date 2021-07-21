"Могу себе позволить": Макгрегор похвастался роскошным подарком после поражения в бою с Порье

"Могу себе позволить": Макгрегор похвастался роскошным подарком после поражения в бою с Порье

Звездный ирландец решил немного утешить себя и приобрел яхту Lamborghini.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор сделал себе щедрый подарок.

33-летний спортсмен, который недавно потерпел поражение на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе от американца Дастина Порье, купил эксклюзивную яхту Lamborghini. Ее корпус выполнен в черно-золотистых цветах, а стоимость составляет 3 миллиона евро.

"Моя яхта Lamborghini готова", - написал спортсмен в Instagram, похвалившись судном.

Оно и не удивительно, что Макгрегор может не считать деньги в своем кошельке. Только за проигранный бой против Порье ирландец заработал около 10 миллионов долларов.

"Очевидно, что финансовая свобода позволяет мне приобрести лучшее из лучшего. Я просто забочусь о себе и своей команде. Могу делать на этой планете все, что захочу. Я с нетерпением жду возможности сесть в яхту и проверить ее на прочность", - заявил боец.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Конор перенес операцию на ноге. Макгргеор получил ужасный перелом в конце первого раунда боя с Порье. Ирландец неудачно сделал шаг назад и сломал ногу, после чего уже не смог продолжить бой. Макгрегора вынесли из октагона на носилках, а его сопернику присудили победу техническим нокаутом.

Видео, как Макгрегор сломал ногу в бою с Порье

Отметим, что это была третья встреча Макгрегора и Порье в октагоне. Первый бой между Конором и Дастином состоялся 27 сентября 2014 года. Тогда ирландцу хватило менее двух минут, чтобы нокаутировать американца. В январе 2021 года бойцы сошлись во второй раз - Порье взял реванш, победив нокаутом во втором раунде.

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На счету 32-летнего Конора 28 боев в смешанных единоборствах (22 победы, 6 поражений).

32-летний Порье в ММА получил 28 побед, потерпел шесть поражений, а еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

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