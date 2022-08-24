"Могу увидеть, как бью его": опытный финский боксер заявил о желании сразиться с Усиком

Так, опытный боксер похвалил Усика за его реванш с британцем Энтони Джошуа, а также заявил о готовности выйти против украинца на ринг.

Слова Хелениуса цитирует BoxingNews24.

"Это был хороший бой. Джошуа выступил гораздо лучше, чем я ожидал. Он становится лучше из года в год. Я считаю, что это был лучший его бой, но Усик хорошо двигался и нанес больше ударов. Я хотел бы подраться с Усиком. Он чемпион мира и очень хороший боксер. Он дважды избил Джошуа, я могу увидеть, как бью его", — сказал Хелениус.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

Что касается Хелениуса, то он имеет в своем активе 31 победу в 34 боях. Ближайший поединок представитель Финляндии проведет 15 октября против Деонтея Уайлдера.

Добавим, что Хелениус уже сражался однажды против украинца. В 2009 году финн победил Тараса Биденко, отказавшегося от продолжения боя уже в 3 раунде. Что касается Усика, то он намерен провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри, который владеет поясом по версии WBC.