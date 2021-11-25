Могучий выстрел футболиста "Ливерпуля" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов: видео

Он даже опередил "киевский" шедевр Роберта Левандовски.

Стал известен лучший забитый мяч по итогам 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Так, победителем этой награды стал мощный выстрел полузащитника английского " Ливерпуля " Тиаго Алькантары в ворота португальского "Порту". На 52 минуте 30-летнему испанцу удался удар сдалека, который влетел точно в нижний угол ворот — голкипер "драконов", как ни пытался дотянуться до мяча, у него ничего не получилось.

Отметим, что второе место по итогам голосования занял гол нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Динамо". Поляк забил киевлянам эффектным ударом через себя. Третье и четвертое места заняли мячи Сильвана Хефти из "Янг Бойза" и Педру Гонсалвеша из "Спортинга" соответственно.

Вашему вниманию видео со всеми этими забитыми мячами.

Thiago Alcântara's stunning strike на Porto is Matchday 5 Goal of the Week #UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021