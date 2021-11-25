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Могучий выстрел футболиста "Ливерпуля" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов: видео

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Могучий выстрел футболиста "Ливерпуля" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов: видео

Associated Press

Он даже опередил "киевский" шедевр Роберта Левандовски.

Стал известен лучший забитый мяч по итогам 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Так, победителем этой награды стал мощный выстрел полузащитника английского "Ливерпуля" Тиаго Алькантары в ворота португальского "Порту". На 52 минуте 30-летнему испанцу удался удар сдалека, который влетел точно в нижний угол ворот — голкипер "драконов", как ни пытался дотянуться до мяча, у него ничего не получилось.

Отметим, что второе место по итогам голосования занял гол нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски в ворота "Динамо". Поляк забил киевлянам эффектным ударом через себя. Третье и четвертое места заняли мячи Сильвана Хефти из "Янг Бойза" и Педру Гонсалвеша из "Спортинга" соответственно.

Вашему вниманию видео со всеми этими забитыми мячами.

  • "Ливерпуль" уверенно победил "Порту" со счетом 2:0. Англичане еще перед этой игрой гарантировали себе выход в 1/8 финала с первой позиции;
  • В этом сезоне на счету Алькантары девять матчей во всех турнирах, один забитый гол и одна результативная передача.
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