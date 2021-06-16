Могут определиться первые участники плей-офф Евро-2020: где смотреть и ставки букмекеров на матчи 16 июня

Италия и Финляндия уже после второго тура имеют отличные шансы выйти в 1/8 финала.

В среду, 16 июня, начнется 2 тур групповой стадии Чемпионата Европы-2020.

Отметим, что в этот день уже могут определиться первые участники плей-офф раунда континентального первенства. Так, выйти в 1/8 финала турнира могут Италия и Финляндия.

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ТСН Проспорт знакомит читателей с полным расписанием игрового дня и рассказывает, где можно посмотреть матчи.

Где смотреть матч Финляндия — Россия (16:00)

В прямом эфире поединок группы B, который состоится на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге (Россия), будут транслировать телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Финляндия — Россия

Фаворитом этой игры является российская команда. Так, коэффициент на их победу равен 1,7. Ничья оценивается в 3,74. На победу финнов, в свою очередь, можно поставить с коэффициентом 6,05.

В первом туре Финляндия неожиданно обыграла Данию (1:0) , а Россия разгромно уступила Бельгии (0:3) .

, а Россия . В случае победы над россиянами, подопечные Маркку Канервы гарантируют себе участие в 1/8 финала.

Где смотреть матч Турция — Уэльс (19:00)

Поединок группы A, который будет сыгран на "Олимпийском" стадионе в Баку, покажут телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Турция — Уэльс

Небольшим фаворитом этого противостояния является Турция. На них принимаются ставки в размере 2,58, ничья — 3,17, а победа Уэльса, в свою очередь, оценивается в 3,15.

Associated Press

Ни одна из команд не гарантирует себе участие в плей-офф раунде даже в случае победы.

В первом туре Турция в матче-открытии Евро-2020 крупно проиграла Италии (0:3), а Уэльс расписал мировую со Швейцарией (1:1).

Где смотреть матч Италия — Швейцария (22:00)

Встречу этих команд, которая состоится на "Стадио Олимпико" в Риме, можно будет увидеть на ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Италия — Швейцария

Явным фаворитом этого поединка является "Скуадра Адзурра". Так, на победу итальянцев стоит коэффициент 1,7. Ничья — 3,82. Победа Швейцарии оценивается в 6,05.

Associated Press

Италия может уже после второго тура выйти в 1/8 финала турнира. Это произойдет в случае победы над Швейцарией. Более того, команда Роберто Манчини может застолбить за собой первую строчку в группе, если она выиграет, а Уэльс не обыграет Турцию.

В первом туре сборная Италии уничтожила Турцию (3:0), а Швейцария сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Швейцария.

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