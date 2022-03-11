"Могут себе в задницу засунуть": Зозуля разнес фанатов "Аталанты" за баннер с Малиновским и россиянином

"Могут себе в задницу засунуть": Зозуля разнес фанатов "Аталанты" за баннер с Малиновским и россиянином

Украинский форвард подчеркнул, что простить совершенное оккупантами невозможно.

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля не сдержал своего гнева, увидев баннер, который фанаты "Аталанты" вывесили во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским "Байером".

Болельщики "бергамасков" изобразили на плакате украинского полузащитника Руслана Малиновского и его российского одноклубника Алексея Миранчука. Футболисты держат друг друга за руку, раскрашенные в цвета флагов Украины и России.

"Они могут эти плакать себе в задницу засунуть. Мы им никогда не простим этого", - написал Зозуля в комментарии к посту "Брутального футбола" в Facebook.

Отметим, что Малиновский в поединке с "Байером" отличился голом и сделал два ассиста. Это позволило "бергамаскам" одержать победу - 3:2 .

После завершения матча Малиновский посвятил свой еврокубковый перформанс жертвам войны в Украине.

Ответный матч "Аталанты" против "Байера" состоится 17 марта в Леверкузене. Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.

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