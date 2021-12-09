"Мои ценности неоспоримы": игрок "Барселоны" прокомментировал скандальное фото с Левандовски

Лангле попал в неоднозначную ситуацию.

В среду, 8 декабря, "Барселона" впервые за 20 лет не смогла выйти из группы Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской "Баварии в решающем матче".

После игры в Сети стала распространяться фотография с изображением Клемана Лангле и Роберта Левандовски, где защитник совсем не похож на расстроенного результатом матча.

Лангле решил объяснить фанатам, почему он так себя вел, в Instagram.

"Я хочу передать сообщение поклонникам Барселоны. В первую очередь, мне грустно по поводу вчерашнего результата, этот клуб заслуживает только лучшего, а мы не смогли этого добиться. Мне необходимо объяснить фото, на котором я улыбаюсь вместе с Левандовски. Это специфическая реакция, которая аж никак не отражает мои ощущения от результата.

"Мои ценности неоспоримы, и кто-нибудь, кто меня знает, знает мою преданность и мою любовь к своей профессии, к Барсе и особенно к ее болельщикам. У меня никогда не было бы такой реакции на то, что так сильно расстроило всех фанатов вчера Сегодня нам очень грустно, но теперь у нас есть миссия: вернуть Барселону туда, где она заслуживает находиться", — написал футболист.

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