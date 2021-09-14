"Мои слова перевернули для громких заголовков": Верняев опроверг "ультиматум" отречься от гражданства

Титулованный гимнаст объяснил, что даже не думал о том, чтобы выступать под флагом другого государства.

Дисквалифицированный за допинг олимпийский чемпион 2016 года украинский гимнаст Олег Верняев прокомментировал свое предыдущее заявление, где говорил о конфликте в сборной Украины, из-за которого он готов "идти туда, где ему будет удобно работать".

27-летний спортсмен объяснил ситуацию у себя в Instagram.

"Поздравляю всех. В связи с последними новостями, хотел бы внести коррективы в заголовках наших СМИ. Как всегда, с моих слов донесли не всю информацию, которую я говорил, поэтому сейчас в нескольких предложениях выскажу свое мнение.

Во-первых, я родился в Украине, в моем родном городе Донецк и на Олимпийских Играх в Рио 2016 года я поднимал знамя своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я освещал происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны.

Во-вторых, почему не было сказано то, что при поддержке Президента и министерства - поддерживают спорт и развивают его? Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной - подготовиться к Олимпийским играм в Париже-2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращаться с Олимпийских Игр без медалей. Всем спасибо за внимание", - написал Верняев на своей странице в Instagram.

Верняев - олимпийский чемпион, чемпион мира и многократный победитель первенства Европы.

Накануне Олимпиады-2020 гимнаста дисквалифицировали на четыре года из-за обнаруженного в его крови допинга.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Верняев поздравил российскую сборную с победой на Олимпиаде.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку