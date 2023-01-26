МОК готов вернуть спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям: названы условия

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о готовности рассмотреть вопрос возвращения спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Исполкома Международного олимпийского комитета.

В опубликованном заявлении говорится, что МОК выражает полную поддержку и солидарность с Украиной, а также не собирается снимать спортивные санкции против России и Беларуси как государств-агрессоров.

В то же время МОК готов смягчить ограничения, примененные к российским и белорусским спортсменам. Рассматривается возможность допустить атлетов из стран-агрессоров к международным соревнованиям в случае соблюдения ими строгих условий, в том числе только тех, кто не поддержал войну в Украине.

В случае принятия соответствующего решения, россияне и белорусы будут соревноваться как нейтральные спортсмены без флагов и гимнов, никоим образом не представляя свои страны.

"Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов", – говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Следует заметить, что это не окончательное решение МОК. То есть, оно еще не означает возвращения россиян и белорусов в международный спорт – этот вопрос будут обсуждать в дальнейшем, консультируясь со всеми сторонами.

Напомним, что в начале полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины, глава МОК рекомендовал международным федерациям не допускать спортсменов стран-агрессоров к соревнованиям. Однако в июне 2022 года Бах сделал резонансное заявление о том, что недопуск к соревнованиям россиян и белорусов нарушает принцип "спорт вне политики" и делает невозможным "честность проведения соревнований".

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