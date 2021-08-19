МОК исключил из программы Олимпиады медальную для Украины дисциплину: решение окончательное

В Париже придется делать ставку на другие виды спорта.

Оргкомитет летней Олимпиады в Париже официально объявил, что карате исключено из программы Игр-2024.

Этого вида спорта не оказалось в перечне дисциплин, которые будут представлены в столице Франции через три года. Также на следующих летних Играх не будет бейсбола и софтбола, зато дебютируют соревнования по брейк-дансу, сообщается на официальном сайте оргкомитета соревнований.

Ранее МОК наделил правом города, которые принимают Олимпиаду, включать в программу соревнований несколько видов спорта на свое усмотрение. Токио остановил свой выбор на карате, бейсболе и софтболе. Париж сделал ставку на брейк-данс, спортивное восхождение, скейтбординг и серфинг.

На Олимпиаде в Токио украинские каратисты выиграли две медали: Анжелика Терлюга стала серебряной призеркой , Станислав Горуна завоевал "бронзу" .

, . На Олимпиаде-2020 честь Украины защищали 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах). В копилке страны на Олимпиаде в Токио 19 медалей - одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

В медальном зачете Игр в Токио наша сборная заняла 44-е место.

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