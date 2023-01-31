МОК назвал "клеветнической" критику от Украины относительно возможного возвращения россиян и белорусов к соревнованиям

Международный олимпийский комитет ответил на заявления украинских чиновников о недопустимости участия спортсменов стран-агрессоров на Олимпийских играх в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на критику со стороны официальных лиц Украины относительно вероятного возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

В МОК назвали такие заявления Украины "клеветническими" и не способствующими "конструктивной дискуссии".

"МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии", – приводит Reuters заявление МОК.

Напомним, 26 января МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров, но в нейтральном статусе и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

После этого министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу МОК Томаса Баха из-за его заявления о возможности возвращения спортсменов стран-агрессоров на международную арену. Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций, отметив недопустимость появления атлетов государства-террориста на соревнованиях.

Также Зеленский написал письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону о недопущении российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что многие российские спортсмены имеют связи с армией РФ

"Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, также являющиеся членами центрального спортивного клуба российской армии. Армии, которая бесчинствует, убивает, насилует, грабит. Вот кого неосведомленный Международный олимпийский комитет хочет поставить под белым флагом и разрешить соревноваться", – написал Кулеба в Twitter.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.

"МОК – промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, покупающие олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, господин Бах?", – написал Подоляк в Twitter.

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