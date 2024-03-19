МОК назвал количество российских и белорусских спортсменов, которые уже отобрались на Олимпиаду-2024

Также был представлен флаг, под которым "нейтральные атлеты" выступят на Играх в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал количество российских и белорусских спортсменов, которые в нейтральном статусе уже отобрались на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Как сообщается на официальном сайте МОК, по состоянию на данный момент лицензии на Олимпиаду-2024 завоевали 19 нейтральных спортсменов – 12 с российским паспортом и 7 с белорусским.

В МОК отметили, что максимальное количество "нейтральных спортсменов", которые могут отобраться на Игры в Париже – 55 россиян и 28 белорусов. Однако этот прогноз считается маловероятным.

Эксперты прогнозируют, по наиболее вероятному сценарию на попадание на Олимпийские игры в Париже будут претендовать 36 атлетов с российским паспортом и 22 с белорусским.

МОК также отметил, что эти оценки не учитывают процесс проверки спортсменов на нейтральность, который и будет окончательно определять, допустят ли каждого отдельного атлета из РФ или Беларуси в ОИ-2024.

Кроме того, МОК представил флаг, под которым "нейтральные атлеты" выступят на Олимпиаде-2024.

Власть и антема приспособлены для индивидуального neutral атлеты (AINs) с российским или беларусским путешествием на Олимпийских играх #Paris2024 при IOC EB.



Антем не является лирикой и был создан только для этого purpose: https://t.co/adFO693XkG



flag pic.twitter.com/5WNsyBfWX6 — Christian Klaue (@ChKlaue) 19 марта 2024

Награды, которые "нейтральные атлеты" завоюют на Играх в Париже, не будут учтены в общий медальный зачет Олимпиады-2024.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что "нейтральных" российских и белорусских спортсменов не допустили к церемонии открытия Олимпиады-2024.

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