МОК не допустил двукратного олимпийского чемпиона из России к отборочному турниру на ОИ-2024

Абдулрашид Садулаев участвовал в концерте-митинге в "Лужниках", посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя.

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил российского борца Абдулрашида Садулаева к участию в лицензионном турнире в азербайджанском Баку для отбора на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Об этом сообщается на официальном сайте Объединенного мира борьбы (United World Wrestling).

Отмечается, что это уже второе подобное решение по Садулаеву. Так, в феврале двукратного олимпийского чемпиона из России не пустили в Румынию по шенгенской визе и не дали возможности выступить на чемпионате Европы.

Садулаева дисквалифицировали из лицензионного турнира в Баку после того, как комиссия обнаружила новую информацию о его поддержке войны России против Украины.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года, Садулаев принимал участие в концерте-митинге на стадионе "Лужники" в Москве, посвященном восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя, на котором выступал президент РФ Владимир Путин.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, 8 декабря 2023 года МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 как "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, публично поддерживающие войну или имеющие контракты с армиями государств-агрессоров.

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