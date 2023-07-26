МОК не пригласил Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024: что это значит

Спортсмены государств-агрессоров точно не будут выступать на Играх в Париже под национальными флагами.

Международный олимпийский комитет (МОК) прислал приглашение 203 странам принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже. Среди них не оказалось России и Беларуси.

Об этом сообщается на официальном сайте МОК.

Приглашение на участие посылается ровно за год до старта Олимпиады. Не получили приглашения только три страны: Россия, Беларусь (из-за войны войны против Украины), а также Гватемала, которая отстранена из-за вмешательства государства в работу местного НОК.

Отсутствие приглашения означает, что РФ и Беларусь не будут представлены на Олимпиаде-2024 под своими флагами. В то же время, это еще не означает, что российские и белорусские спортсмены не будут допущены к Играм в нейтральном статусе.

В своем заявлении МОК отметил, что решение касательно участия атлетов из стран-агрессоров в Олимпиаде "примет в правильное время". Ожидается, что это произойдет на сессии МОК в октябре 2023 года.

Добавим, что во время состоявшейся в Париже церемонии президент МОК Томас Бах символически вручил приглашения на ОИ-2024 президентам и представителям НОК Греции как родины Олимпийских игр, стране-хозяйке Олимпиады, а также команде беженцев.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

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