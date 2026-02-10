- Дата публикации
МОК объяснил, почему запретил Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов
В МОК предложили альтернативу украинскому скелетонисту.
Национальный олимпийский комитет Украины получил официальный ответ от Международного олимпийского комитета по поводу обращения об использовании "шлема памяти" украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем на зимних Олимпийских играх-2026.
"МОК подтвердил, что понимает стремление спортсмена почтить память погибших украинских спортсменов. В то же время запретил использование персонализированного снаряжения во время соревнований, поскольку оно не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований.
МОК предложил альтернативу – использование черной повязки или ленты без персонализации. Для поддержки спортсменов также создано специальное место скорби и обеспечен доступ к молитвенным комнатам в Олимпийских поселках", – говорится в ответе МОК.
Также отмечается, что для детального разъяснения всех аспектов этой ситуации и ответов на многочисленные вопросы медиа 10 февраля в центре Кортины-д'Ампеццо, возле олимпийских колец состоится пресс-конференция с участием Гераскевича и представителей НОК Украины. Начало – в 17:30 по киевскому времени.
Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.
Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.
На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".
МОК пошел на частичный компромисс по отношению к 27-летнему украинскому скелетонисту и вместо "шлема памяти" разрешил ему носить черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026.
Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.
Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.