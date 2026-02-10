МОК объяснил, почему запретил Гераскевичу соревноваться в шлеме с фото убитых россиянами спортсменов

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Национальный олимпийский комитет Украины получил официальный ответ от Международного олимпийского комитета по поводу обращения об использовании "шлема памяти" украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем на зимних Олимпийских играх-2026.

"МОК подтвердил, что понимает стремление спортсмена почтить память погибших украинских спортсменов. В то же время запретил использование персонализированного снаряжения во время соревнований, поскольку оно не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований.

МОК предложил альтернативу – использование черной повязки или ленты без персонализации. Для поддержки спортсменов также создано специальное место скорби и обеспечен доступ к молитвенным комнатам в Олимпийских поселках", – говорится в ответе МОК.

Также отмечается, что для детального разъяснения всех аспектов этой ситуации и ответов на многочисленные вопросы медиа 10 февраля в центре Кортины-д'Ампеццо, возле олимпийских колец состоится пресс-конференция с участием Гераскевича и представителей НОК Украины. Начало – в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, 9 февраля Гераскевич на тренировке Олимпиады-2026 выступил в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Позже Владислав сообщил, что МОК запретил использование его шлема на официальных тренировках и соревнованиях. Он также заявил, что намерен обжаловать решение МОК и будет бороться за право соревноваться на Олимпиаде именно в этом шлеме.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в специальном "шлеме памяти".

МОК пошел на частичный компромисс по отношению к 27-летнему украинскому скелетонисту и вместо "шлема памяти" разрешил ему носить черную повязку или ленту на соревнованиях Олимпиады-2026.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Для Владислава третья в карьере Олимпиада. Он также выступал на Играх 2018-го и 2022 годов. Лучшим результатом украинца является 12-е место на Олимпиаде-2018.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.