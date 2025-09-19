МОК объявил решение касательно участия россиян и белорусов на Олимпиаде-2026

Олимпиада-2026 / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских и белорусских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года в нейтральном статусе.

Решение анонсировала президент МОК Кирсти Ковентри.

"Что касается Милана-Кортины, то мы также говорили об индивидуальных нейтральных атлетах. Ничего нового для вас здесь не будет – исполнительный комитет использует тот же подход, что и в Париже. Позже будут опубликованы все детали, но ничего не изменится с Парижа, все то же", – заявила глава МОК.

Как и на летней Олимпиаде-2024 в Париже, на грядущих зимних Олимпийских играх российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе только в личных соревнованиях, тогда как команды стран-агрессоров не будут допущены.

Также будет запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, к Олимпиаде-2026 не допустят российских и белорусских спортсменов, которые публично поддержали войну или связанны с армиями государств-агрессоров.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее сообщалось, что сборную России по хоккею не допустили к Олимпиаде-2026.