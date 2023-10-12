МОК официально отстранил Олимпийский комитет России: что стало причиной

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР), который ранее включил в свой состав региональные организации оккупированных территорий Украины.

Соответствующее заявление МОК опубликовал на своей официальной странице в Twitter.

В МОК заявили, что действия Олимпийского комитета России являются нарушением Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК.

"Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего сообщения. Решение ОКР включить в свой состав региональные комитеты Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей нарушает территориальную целостность НОК Украины.

Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать как Национальный олимпийский комитет и получать финансирование от олимпийского движения", – заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял окончательное решение о том, будут ли российские и белорусские спортсмены допущены к Олимпиаде-2024 в Париже.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов к Паралимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом.

Напомним, 5 октября Олимпийский комитет России включил в свой состав региональные организации оккупированных украинских территорий, а именно Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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