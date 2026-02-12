МОК официально прокомментировал дисквалификацию Гераскевича с Олимпиады-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026 из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти".

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте МОК.

Отмечается, что утром 12 февраля Гераскевич встретился с президентом организации Кирсти Ковентри, во время которой не был достигнут консенсус.

"Международный олимпийский комитет (МОК) с сожалением принял решение отозвать его аккредитацию на Игры Милан-Кортина 2026.

Несмотря на многочисленные обсуждения и личные встречи между МОК и господином Гераскевичем, в частности, последнюю сегодня утром с президентом МОК Кирсти Ковентри, он не рассмотрел никакой возможности компромисса.

МОК был очень заинтересован в том, чтобы господин Гераскевич соревновался. Именно поэтому представители МОК провели с ним переговоры, чтобы найти наиболее уважаемый способ учесть его желание почтить память коллег-спортсменов, погибших в результате вторжения России в Украину. Суть этого дела заключается не в самом послании, а в том, где он хотел его выразить.

У Гераскевича была возможность демонстрировать свой шлем во время всех тренировочных заездов. МОК также предложил ему вариант показать его сразу после соревнования во время прохождения через микст-зону.

Скорбь выражается и воспринимается по-разному в разных частях света. В целях поддержки спортсменов в их трауре МОК создал в Олимпийских поселках многоконфессиональные центры и специальные места памяти, чтобы горе можно было выразить с достоинством и уважением. Также во время соревнований разрешается носить черную повязку на руке.

Во время Олимпийских игр у спортсменов есть ряд возможностей для выражения своей позиции и скорби – в частности в микст-зонах для СМИ, в социальных сетях, на пресс-конференциях и в интервью.

Руководящие принципы самовыражения спортсменов стали результатом глобальных консультаций в 2021 году, в которых приняли участие 3 500 спортсменов со всего мира. Они обладают полной поддержкой Комиссии спортсменов МОК, а также комиссий спортсменов международных федераций и национальных олимпийских комитетов.

Господин Гераскевич получал поддержку МОК во время трех предыдущих зимних Олимпийских игр, каждый раз являясь стипендиатом олимпийской программы. После вторжения России в Украину в 2022 году МОК также создал фонд солидарности для украинского спорта с целью поддержки подготовки спортсменов к Олимпийским играм-2024 в Париже", – говорится в заявлении МОК.

Напомним, на всех тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Несмотря на запрет от МОК и возможную дисквалификацию, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.

Соревнования по скелетону на Играх-2026 стартовали в четверг, 12 февраля, в 10:30 по киевскому времени. Обладатели медалей определятся в пятницу, 13 февраля.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Гераскевичу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но получил отказ.

МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" предложил Гераскевичу альтернативу – носить черную повязку или ленту, однако это не устроило украинского спортсмена.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме памяти отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также Владислава поддержал ряд украинских спортсменов, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После пятого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.