МОК осудил решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступать на соревнованиях с россиянами

Международный олимпийский комитет подчеркнул, что от бойкота пострадает только украинское спортивное сообщество.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение Кабинета Министров Украины о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допустят россиян и белорусов.

В организации раскритиковали решение Правительства, заявив, что оно вредит, прежде всего, украинским спортсменам и никоим образом не приближает окончание войны.

"Если такое решение будет имплементировано, оно повредит только украинскому спортивному сообществу. Но никоим образом не повлияет на ход войны, окончания которой жаждет весь мир и которую так решительно осуждает МОК", – говорится в заявлении МОК, которое цитирует Reuters.

В МОК также добавили, что правительства стран не должны принимать решения о разрешении спортсменам выступать на тех или иных соревнованиях.

"Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", – напомнили в МОК.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессорок.

В ответ Правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать атлеты из России и Беларуси. Решение Кабмина распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

Ранее сообщалось, что Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения россиян и белорусов от ОИ-2024.

В свою очередь, многие украинские спортсмены, среди которых Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук, выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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