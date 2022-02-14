МОК отказался награждать россиян медалями на Олимпиаде-2022 из-за допинга 15-летней фигуристки

Если Валиева выиграет медаль в личных соревнованиях, то награждение также будет отменено.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Дело в том, что в этом виде программы команда ОКР завоевала золотые медали, однако затем допинг-проба 15-летней Камилы Валиевой, которая выступала в их составе, показала положительный результат. Поэтому церемонию награждения поставили на паузу.

Рассмотрев дело Валиевой, CAS допустил россиянку к личному турниру Олимпиады-2022, но если она выиграет там медаль, то церемонии награждения также не будет.

Ранее говорилось о том, что положительная допинг-проба Валиевой была взята 25 декабря во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. 8 февраля (уже после командного турнира на Олимпиаде) аккредитованная лаборатория WADA в Швеции обнаружила в пробе Валиевой триметазидин, являющийся аналогом всем известного мельдония. Поэтому фигуристка была временно отстранена от соревнований, тренировок и другой спортивной деятельности. Впрочем, РУСАДА (российская национальная антидопинговая организация, прим.) удалось отменить отстранение юной фигуристки.

Добавим, что Россия отстранена от участия в Олимпийских играх из-за систематического нарушения антидопинговых правил. В Пекине россиянам запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг. Название страны заменили аббревиатурой сборной ОКР, то есть сборной Олимпийского Комитета России.

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