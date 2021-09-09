МОК отстранил КНДР от Олимпиады-2022: названы причины неожиданного решения

Шанс для участия в Играх у спортсменов все еще есть.

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил команду КНДР от участия в зимней Олимпиаде-2022 в китайском Пекине.

Такое наказание вынесено в связи с тем, что власти страны не отпустили своих спортсменов на летние Игры-2022 в Токио (Япония), сославшись на ситуацию с пандемией коронавируса. Тем самым КНДР нарушила Олимпийскую хартию, сообщается на сайте МОК.

Тем не менее, северокорейские спортсмены будут иметь шанс выступить в Пекине в 2022 году в статусе нейтральных атлетов.

Олимпийские игры-2020 продолжались с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Участие в них приняли около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

КНДР была единственной страной из числа членов МОК, чьи спортсмены не участвовали в Олимпиаде-2020 в Токио.

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