МОК порекомендовал снять с Беларуси все санкции в спорте: что это значит

Белорусская теннисистка Арина Соболенко / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал спортивным федерациям снять с Беларуси все санкции.

Соответствующее решение исполнительный комитет организации принял на заседании, которое состоялось в четверг, 7 мая.

Позиция МОК означает, что организация рекомендует полностью восстановить Беларусь в правах в международном спорте. Белорусские атлеты могут вернуться к выступлениям под национальным флагом, а стране разрешено принимать международные соревнования.

Решение, принятое МОК, является рекомендацией, но не обязанностью. То есть все международные федерации и дальше сами будут определять статус белорусских спортсменов на своих турнирах.

В то же время МОК порекомендовал международным федерациям оставить в силе санкции против России, спортсменам из которой разрешено соревноваться на турнирах только под "нейтральным" флагом.

Принимая решения касательно Беларуси, в МОК учитывали то, что уже этим летом стартует отборочный цикл к летним Олимпийским играм-2028. Следовательно, белорусские спортсмены будут иметь возможность квалифицироваться уже под национальным флагом, а не "нейтральным", как это было с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

