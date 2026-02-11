МОК предложил Гераскевичу новую альтернативу "шлему памяти" на Олимпиаде-2026

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Международный олимпийский комитет (МОК) предложил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу новую альтернативу "шлему памяти", который запретил использовать во время официальных тренировок и соревнований на зимних Олимпийских играх-2026.

Накануне имеющий российское происхождение американский фигурист Максим Наумов после выступления в короткой программе показал фото со своими родителями, которые погибли в авиакатастрофе в январе 2025 года.

Максим Наумов / © Associated Press

В МОК предложили Гераскевичу провести похожую акцию и показать "шлем памяти" в микст-зоне после своего выступления, но не во время самого спуска.

"Ситуация в прошлый вечер усиливает наши слова – мы видим это как путь. Фигурист соревновался, а уже потом показал свои эмоции. Это то, что мы будем предлагать атлету сделать – показать свою боль до и после соревнований, как и фигурист сделал.

Это очень эмоциональные, очень человеческие, эмоциональные поступки. Все понимают, когда человек потерял родителей таким трагическим способом. Это подчеркивает то, о чем мы говорим. Украинский атлет может сделать то же самое. Он может показать свой шлем, он может рассказывать о нем в микст-зоне. Мы также смягчили правила и предлагаем ему надеть черную повязку на руку, чтобы почтить память друзей и коллег", – сказал Адамс.

Напомним, на тренировках на олимпийской трассе Гераскевич выступал в "шлеме памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Несмотря на запрет от МОК и возможную дисквалификацию, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем на всех тренировках, а также в соревновательный день.

Ранее сообщалось, что на запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Национальный олимпийский комитет Украины обратился в МОК с просьбой разрешить Владиславу выступить на Олимпийских играх-2026 в "шлеме памяти", но все равно получил отказ.

МОК пошел только на частичный компромисс и вместо "шлема памяти" разрешил Гераскевичу носить черную повязку или ленту.

Отметим, что Гераскевич был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После четвертого соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.